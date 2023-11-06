ПОЛИТИКА
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Власти Израиля продолжают шокировать мир выплесками ненависти
Что страшнее — планируемый Израилем ядерный апокалипсис или его отношение к палестинцам?
Власти Израиля продолжают шокировать мир выплесками ненависти
На фото: Газа после израильских бомбардировок / Photo: AA
6 ноября 2023 г.

В мире вызвало резко негативную реакцию заявление министра по делам наследия Израиля Амихая Элиягу о рассматриваемом страной в качестве одной из опций ядерном ударе по сектору Газа.

Министра лишь отстранили от заседаний кабмина на неопределенное время, но за страхами перед ядерным ударом цивилизованный мир не обратил внимание на суть этого заявления, представляющую идеологию современного Израиля, которую Элиягу лишь озвучил.

А заключается она в абсолютной ненависти к палестинцам, культивируемой израильским истеблишментом и медиа, в игнорировании их не только как субъекта международного права в будущем, но и как людей, имеющих право на жизнь.

В интервью Элияху также высказался против «допуска в Газу любой гуманитарной помощи», назвав палестинцев «нацистами».

«Мы бы не стали передавать нацистам гуманитарную помощь... В Газе нет такого понятия, как невовлеченное гражданское население», — сказал министр.

Ультраправый министр также заявил, что палестинское население «может уехать в Ирландию или в пустыню, монстры в Газе должны сами найти решение».

«Любой, кто размахивает флагом Палестины или ХАМАС, не должен продолжать жить на земле», — высказал несовместимые с этикой, моралью и международным правом угрозы в адрес палестинцев и поддерживающих их миллионов людей министр Израиля.

Канцелярия Нетаньяху лишь ограничилась комментарием по факту экстремистских заявлений своего министра, назвав их «не основанными на фактах».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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