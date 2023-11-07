Президент США Джозеф Байден договорился встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, который пройдет с 11 по 17 ноября.

К такому решению пришли по итогам визита в Белый дом министра иностранных дел Китая Ван И.

Глава МИД пообщался с самим американским лидером, госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Не виделись целый год

В Вашингтоне не раз заявляли, что стороны могут разрешить противоречия, возникшие между ними, поскольку переговоры стали бы хорошей возможностью «для стабилизации отношений». В Пекине долго отмалчивались, сохраняя интригу — приедет ли лидер КНР в Сан-Франциско на саммит АТЭС или нет. О том, что встреча все-таки может состояться, стало известно лишь недавно.

Американский лидер не раз заявлял о намерении провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Последний раз они лично общались на острове Бали в ноябре 2022 года во время саммита G20.

Байден планировал и на этот раз встретиться с китайским коллегой на полях «Большой двадцатки», которая проходила в Нью-Дели, однако председатель КНР отправил вместо себя премьера Госсовета Ли Цяна.

Как потом рассказывали в Вашингтоне, это решение сильно разочаровало Байдена. В последние несколько месяцев американские власти давали понять: они довольны тем, насколько интенсивны контакты между странами, и, как пишет Associated Press, считают будущую встречу «позитивным событием, которое поможет продолжить диалог».

Однако в Госдепе подчеркнули, что США «продолжат отстаивать как свои интересы и ценности, так и своих союзников». Помимо этого в Вашингтоне разочарованы тем, что Китай поддерживает Россию в конфликте с Украиной и «хранит молчание» по поводу войны Израиля и Палестины при учете того, что КНР может воздействовать на Иран, покровителя ХАМАС.

В Пекине тем временем были более сдержанны в своей оценке, подчеркивая, что ждут от США демонстрации «справедливости, открытости и ответственности», поскольку лишь это «создаст хорошие условия для встречи в верхах».

Обоюдные претензии

В последнее время между Вашингтоном и Пекином складываются довольно напряженные отношения. Недавно представитель китайского МИД Чжао Лицзянь обвинил США в постоянном обмане. «Они лгут. Соединенные Штаты — империя лжи», — написал он в соцсетях. Так дипломат прокомментировал обвинение со стороны Госдепа, утверждавшего, что Пекин спускает миллиарды долларов на дезинформацию, цензуру и подкуп иностранных медиа.

Во внешнеполитическом ведомстве КНР подчеркнули, что в обнародованном Госдепартаментом докладе приводится искаженная информация. До этого Лицзянь заявил, что «американское государство — самая воинственная страна в мировой истории и наибольшая угроза для мира и развития на планете».

В свою очередь президент США сразу после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, где тот встречался с занимавшим тогда пост главы МИД Цинь Ганом и провел переговоры с Си Цзиньпином, назвал председателя КНР «диктатором».

На фоне этого многие вопросы между странами по-прежнему остаются нерешенными. В октябре прошлого года власти США ограничили продажу технологичным компаниям КНР своих передовых чипов и оборудования для производства микросхем. После этого подключили к этим мерам Японию и Нидерланды, где находятся крупнейшие компании по производству чипов.

В августе президент Байден подписал указ, запрещающий новые инвестиции США в китайские компании в сфере полупроводников и микроэлектроники, некоторых систем искусственного интеллекта и квантовых информационных технологий. Неудивительно, что такие шаги вызвали возмущение китайских коллег. Свои претензии к Пекину нашлись и у Вашингтона.

На днях Пентагон опубликовал видео, как китайский истребитель пролетел в трех метрах от американского бомбардировщика В-52, что едва не привело к катастрофе.

Также недовольство США вызывает и отношение к американским компаниям в КНР. В мае Китай запретил покупать микросхемы памяти компании Micron Technology. В качестве причины называли угрозу нацбезопасности. Учитывая, что в 2022 году четверть выручки компании пришлась на Гонконг и Китай, такой удар был довольно болезненным. Весной Китай ужесточил закон о контрразведке, расширив список мер, считающихся шпионажем. В результате консалтинговые компании и иностранные инвесторы лишились доступа к базе финансовых и экономических данных по КНР. Из-за этого увеличились юридические риски для компаний, которые ведут бизнес в стране. К тому же власти Китая устроили ряд инспекций по работающим на материке американским организациям, некоторые из них были оштрафованы на крупные суммы.

Помимо этого, Пекин недавно ограничил экспорт двух редких металлов — германия и галлия, которые используют в производстве полупроводников, солнечных панелей и военных технологиях. США покупали у КНР 54% германия и 53% галлия.

Попытка договориться

Несмотря на ухудшение отношений, стороны пытаются наладить коммуникацию и взаимодействие по торговым вопросами. В Китай приезжали глава Госдепа, глава Минторга и некоторые другие высокопоставленные американские политики. В частности, стороны договорились запустить с 2024 года новую рабочую группу на уровне замминистров двух стран для устранения коммерческих и инвестиционных разногласий.

Помимо этого, США собираются установить горячую линию между командованиями космических вооруженных сил двух стран для «предотвращения обмена взаимными ударами в случае кризиса». КНР эту инициативу, впрочем, пока оставила без ответа.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в беседе с TRT на русском отметил, что сейчас идут позиционные переговоры между внешнеполитическими ведомствами Китая и США. «Речь прежде всего идет о том, что Вашингтон должен снять целый ряд претензий по поводу Тайваня. К тому же США должны проявить какой-нибудь жест дружелюбия по отношению к Китаю», — пояснил политолог.

По его словам, это могут быть какие-то заявления со стороны американского президента Джозефа Байдена или со стороны госсекретаря Энтони Блинкена. Или же снятие ряда санкций со стороны китайских компаний.

Недавняя встреча Ван И с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой МИД Энтони Блинкеном показала абсолютную непродуктивность. «Стороны обменялись мнениями, но пока не заметно, чтобы Вашингтон хоть в чем-то изменил свою позицию по Китаю в лучшую сторону, нет никаких позитивных сдвигов. Хотя существенно сократилась антикитайская риторика даже со стороны Блинкена, с другой — последовало несколько довольно грубых заявлений со стороны Байдена», — комментирует эксперт.

Китаист добавил, что в политических кругах США есть большое лобби, представители которого, очевидно, не хотят и дальше разрушать американо-китайские отношения. «Они представлены крупным бизнесом и технологическими компаниями. И сейчас вопрос о том, кто кого пересилит. В принципе, на мой взгляд, Белый дом склоняется к тому, чтобы, как минимум, уменьшить антикитайскую риторику», — подытожил эксперт.