Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заверил госсекретарю США Энтони Блинкена в ходе визита последнего в Анкару о необходимости предотвратить атаки Израиля на гражданское население в секторе Газа. Об этом со ссылкой на источник в МИД Турции сообщает агентство İHA.

«В ходе сегодняшней встречи министр иностранных дел Хакан Фидан подчеркнул своему американскому коллеге Блинкену, что необходимо предотвратить израильские нападения на мирных жителей и перемещение населения в секторе Газа и срочно объявить о полном прекращении огня», — сообщает СМИ.

«В ходе встречи в министерстве иностранных дел также обсуждался процесс расширения НАТО в рамках членства Швеции, двусторонние и региональные вопросы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что «в ходе встречи министр иностранных дел Фидан указал своему американскому коллеге Блинкену на неприемлемость бомбардировок гражданских объектов и разрушения инфраструктуры в Газе».

«Турция и США согласны с необходимостью предотвращения ущерба гражданскому населению Газы, необходимостью доставки гуманитарной помощи и решения конфликта созданием двух государств. На сегодняшней встрече также была подчеркнута необходимость совместной работы по достижению этого решения», — цитирует агентство источник.

Кроме того, сообщается, что в ходе встречи в МИД обсуждался процесс расширения НАТО в рамках членства Швеции, двусторонние и региональные вопросы.

Как писал TRT на русском, шеф американской дипломатии находится в турне по странам Ближнего Востока и Азии. Блинкен посетил Израиль Иорданию. После визита в Турцию он отправится в Японию, Республику Корея и Индия. Турне должно закончиться 10 ноября.