ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Фидан предупредил Блинкена, что нужно остановить атаки мирных жителей Газы
Глава МИД Турции сообщил американскому коллеге, что надо в Газе необходимо объявить о прекращении огня
Фидан предупредил Блинкена, что нужно остановить атаки мирных жителей Газы
Фото: AA / Others
6 ноября 2023 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заверил госсекретарю США Энтони Блинкена в ходе визита последнего в Анкару о необходимости предотвратить атаки Израиля на гражданское население в секторе Газа. Об этом со ссылкой на источник в МИД Турции сообщает агентство İHA.

«В ходе сегодняшней встречи министр иностранных дел Хакан Фидан подчеркнул своему американскому коллеге Блинкену, что необходимо предотвратить израильские нападения на мирных жителей и перемещение населения в секторе Газа и срочно объявить о полном прекращении огня», — сообщает СМИ.

«В ходе встречи в министерстве иностранных дел также обсуждался процесс расширения НАТО в рамках членства Швеции, двусторонние и региональные вопросы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что «в ходе встречи министр иностранных дел Фидан указал своему американскому коллеге Блинкену на неприемлемость бомбардировок гражданских объектов и разрушения инфраструктуры в Газе».

«Турция и США согласны с необходимостью предотвращения ущерба гражданскому населению Газы, необходимостью доставки гуманитарной помощи и решения конфликта созданием двух государств. На сегодняшней встрече также была подчеркнута необходимость совместной работы по достижению этого решения», — цитирует агентство источник.

Кроме того, сообщается, что в ходе встречи в МИД обсуждался процесс расширения НАТО в рамках членства Швеции, двусторонние и региональные вопросы.

Как писал TRT на русском, шеф американской дипломатии находится в турне по странам Ближнего Востока и Азии. Блинкен посетил Израиль Иорданию. После визита в Турцию он отправится в Японию, Республику Корея и Индия. Турне должно закончиться 10 ноября.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us