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Израиль атаковал несколько больниц в Газе
В результате бомбардировок Израилем сектора Газа с 7 октября погибли более 10 тысяч палестинцев
Израиль атаковал несколько больниц в Газе
Сектор Газа / Others
6 ноября 2023 г.

Министерство здравоохранения в Газе сообщило, что израильские военные ударили по детской больнице Наср, больнице Рантиси, а также по психиатрической и офтальмологической клиникам.

В результате нападения погибли восемь пациентов. Четверо в офтальмологической больнице и еще четыре — в детской. Указанные медицинские учреждения находились друг от друга в непосредственной близости.

С 7 октября в результате израильских бомбардировок сектора Газа погибли 10 022 палестинца, в том числе 4104 ребенка, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителей Минздрава анклава.

Накануне в Минздраве Палестины сообщили о более 9,7 тыс. погибших. Кроме того, в результате бомбардировок в регионе погибли более 150 медицинских работников.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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