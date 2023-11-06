Министерство здравоохранения в Газе сообщило, что израильские военные ударили по детской больнице Наср, больнице Рантиси, а также по психиатрической и офтальмологической клиникам.

В результате нападения погибли восемь пациентов. Четверо в офтальмологической больнице и еще четыре — в детской. Указанные медицинские учреждения находились друг от друга в непосредственной близости.

С 7 октября в результате израильских бомбардировок сектора Газа погибли 10 022 палестинца, в том числе 4104 ребенка, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителей Минздрава анклава.

Накануне в Минздраве Палестины сообщили о более 9,7 тыс. погибших. Кроме того, в результате бомбардировок в регионе погибли более 150 медицинских работников.