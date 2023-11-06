Госсекретарь США договорился с Турцией о расширении помощи Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом договорился о расширении гуманитарной помощи жителям Газы. Это, по словам Блинкена, палестинцы почувствуют уже в ближайшие дни. Кроме того, стороны обсудили вопросы по расширению НАТО. #trtнарусском #блинкен #палестина #израиль #турция #фидан #газа #секторгаза #дипломатия #политика #гуманитарнаяпомощь #гумпомощь #нато #палестинцы #атакаизраиля #новостипалестины #trtrussian