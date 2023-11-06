Крупнейшие медиа-компании западных стран предприняли позорные усилия, чтобы скрыть истребление палестинцев от внимания мировой общественности. Об этом заявил глава Управления по связям при Администрации президента Фахреттин Алтун. Чиновник выступил на медиа-саммите информационных агентств тюркских государств на тему: «Единство в СМИ и видение будущего», организатором которого выступило агентство Анадолу. Алтун выразил пожелание, чтобы саммит еще больше укрепил узы братства и принес пользу региону и миру. Он заявил, что Организация тюркских государств (ОТГ) сыграла важную роль в углублении двусторонних отношений и сохранении братства между тюркскими государствами. По его словам, организация, построенная на общей истории и общем социокультурном наследии, имеет право голоса не только на региональном, но и на международном уровне. Алтун заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган придает особое значение отношениям с тюркским миром. По его словам, Администрация президента по поручению Эрдогана поддерживает работу с ОТГ на самом высоком уровне. «Мы приняли решение создать Союз тюркских информационных агентств и договорились провести первую встречу в Стамбуле. Мы надеемся, что сегодняшний саммит станет поворотным моментом, указывающим на то, что можно сделать в этой области в ближайшем будущем. Я считаю, что создание Союза тюркских информационных агентств внесет большой вклад в реализацию «Видения тюркского мира до 2040 года», — завил Алтун. По мнению Алтуна, сегодня сильное присутствие в сферах коммуникации, СМИ и информации — это не выбор, а обязанность. Алтун подчеркнул, что сегодня страны тюркского мира, особенно Турция, сталкиваются со многими деструктивными инициативами и борются с ними, включая исламофобию, разжигание ненависти, терроризм и расизм. Он отметил, что страны, которые не могут правильно управлять своими коммуникативными процессами в борьбе с рассматриваемыми проблемами и вызовами, могут остаться неспособными защитить свои тезисы в глазах международной общественности даже по тем вопросам, в которых они правы. Коммуникативная модель Турции Алтун пояснил, что Турция приложила большие усилия, чтобы ее голос был услышан в мире, а также была принята ее позиция как моста между государством и нацией. «Под руководством нашего президента прикладываем усилия в рамках «Коммуникативной модели Турции», которая является продуктом комплексной стратегии и планирования», — завил он. По словам Алтуна, с помощью этой модели Турция стремится рассказывать о своих достижениях по всему миру. «Мы решительно продолжаем нашу борьбу за глобальную справедливость и правду. При этом мы стремимся заявить претензии не только в пределах нашей страны, но и на глобальном уровне. Это свидетельствует о гармоничных усилиях, от внешней политики до коммуникаций и средств массовой информации, по установлению стабильности, справедливости и мира во всем мире, особенно в соседних регионах», — рассказал Алтун. Он также коснулся вопроса израильских атак на Газу, которые нарушают права человека и являются военными преступлениями. По его словам, Турция старается приложить все свои усилия как в плане дипломатических инициатив, так и в сфере коммуникаций. Алтун раскритиковал западные СМИ

Глава Управления по связям напомнил, что в израильских атаках в секторе Газа погибли 46 журналистов. «Своими атаками Израиль не дает журналистам права на жизнь, не говоря уже о том, чтобы дать возможность говорить правду. Я хотел бы выразить глубокую скорбь в связи с потерей в одной из атак четырех детей, которую пережил оператор нашего агентства «Анадолу» в Газе Мухаммед аль-Алул», — сказал глава Управления. «Крупнейшие медиакомпании западных стран предприняли невероятные и бесстыдные усилия, чтобы скрыть эту резню от внимания мировой общественности. История никогда не простит этого лицемерия, этого зла, которое ранит и угнетает совесть всего человечества. Когда придет время, это зло и причины этого зла будут раскрыты», — заявил он. «Одна из главных причин в том, что эти компании, по сути, занимаются поддержанием глобального порядка эксплуатации и полностью зависят от глобального капитала. Всем известно, кто контролирует значительную часть мирового капитала. Эти медиа-компании прекрасно знают, что произойдет, если они каким-то образом не скроют и не узаконят военные преступления Израиля», — рассказал он. «Если они этого не сделают, то станет очевидным, что так называемые западные высокие ценности и так называемые идеалы, за которыми привилегированные группы, чьим инструкциям они следуют и эксплуатируют весь мир, на самом деле являются всего лишь обманом. Медиа-компании, о которых идет речь, прилагают большие усилия, чтобы обмануть мировое общественное мнение, и большая часть этих усилий используется для распространения лжи и фейковых новостей», — добавил он. «Мы продолжим борьбу с угнетением, несправедливостью и нарушениями прав человека» Алтун заявил, что усилия Израиля по дезинформации, проводимые одновременно с атаками, осуществлялись не только анонимными аккаунтами, но и высокопоставленными чиновниками крупных государств. По его словам, Турция делает все возможное для борьбы с этой кампанией по дезинформации. «Вопреки дезинформационной деятельности, проводимой Израилем и его сторонниками, Турция прилагает интенсивные усилия, чтобы приоткрыть завесу над истиной и быстро довести факты до сведения всего мирового общественного мнения. Подобные попытки манипулировать восприятием мирового общественного мнения с целью скрыть совершенные военные преступления и узаконить геноцид, вероятно, откроют двери гораздо более глубокому кризису в нашем регионе и даже во всем мире. Такая вероятность должна вызвать глубокую обеспокоенность мирового общественного мнения», — констатировал он. Алтун также заявил, что под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция продолжит выступать за мир, справедливость и правду, а также бороться против угнетения, несправедливости и нарушений прав человека. Глава Управления сказал, что отношение Турции к справедливости и правде серьезно беспокоит некоторых людей. «Мы продолжим делать все возможное, чтобы как можно скорее положить конец этой гуманитарной трагедии, независимо от того, кого это беспокоит или кто выступает против. Мы продолжим это в сфере внешнеполитических и дипломатических инициатив, а также будем прилагать усилия в сфере СМИ. Мы, как Управление по связям при Администрации президента, агентство «Анадолу», TRT и другие медиа-организации, продолжим защищать правду и истину всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами и вариантами», — подчеркнул он.