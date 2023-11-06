Хирург: я видел ожоги белым фосфором

Хассан Абу Ситта, который работает в Газе в составе медорганизации «Врачи без границ», рассказал о ситуации в больницах. По словам хирурга, множество пострадавших поступают с опозданием, также врачи зафиксировали несколько случаев ожогов белым фосфором. #trtнарусском #палестиена #врач #хирург #газа #секторгаза #ожоги #белыйфосфор #фосфор #палестинскийврач #больница #палестинскаябольница #спасение #ситуациявпалестине #запрещенноевещество #запрещенноеоружие #израиль #нападение #геноцид #новостипалестины #trtrussian