Премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна обвинили израильские власти в том, что они не делают различий между гражданскими и военными целями. «Безнаказанность и защита, которые дают Израилю лицензию на убийство палестинских гражданских лиц, должны быть прекращены. Международное гуманитарное право запрещает и криминализирует убийства и нападения на всех гражданских лиц без исключения», — цитирует его слова издание AL Mamlaka. Как ранее сообщил NYT со ссылкой на источники, Израиль тайно пытается заручиться поддержкой по переселению сотен тысяч палестинцев из сектора Газа в Египет. Израильское руководство предложило эту идею в виде гуманитарной инициативы правительствам нескольких стран. По данным издания, предложение не нашло поддержки в большинстве государств. Идею также отвергли в Великобритании и США. В Палестине заявили, что эта мера никак не связана с гуманитарными целями и направлена исключительно на желание Тель-Авива выселить палестинцев с территории сектора Газа. Напомним, 1 ноября Иордания отозвала своего посла из Израиля из-за военного конфликта в секторе Газа. «Это решение является твердым выражением осуждения и неприятия Иорданией бушующей израильской войны в секторе Газа, которая привела к убийствам невинных гражданских лиц и беспрецедентному серьезному гуманитарному кризису», — говорится в заявлении главы МИД Иордании Аймана ас-Сафади (цитата по «Интерфаксу»). Отмечается, что послы смогут вернуться после того, как Израиль прекратит боевые действия в секторе Газа.