ПОЛИТИКА
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В магазинах сектора Газа закончились продукты
В секторе Газа опустели полки магазинов и продуктовые рынки. Там практически невозможно купить еду. Регион переживает тяжелейший гуманитарный кризис. Из-за израильской блокады помимо продуктов в Газе практически отсутствует электричество, вода, топливо и медикаменты. #trtнарусском #палестина #продукты #магазин #газа #секторгаза #израиль #продуктовыймагазин #рынок #пустойрынок #блокада #израильскаяблокада #электоричество #оккупация #бомбардировка #нападениеизраиля #новостипалестины #trtrussian #trtнарусском
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6 ноября 2023 г.
Истории
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