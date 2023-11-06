«На данный момент при полной американской поддержке на сектор Газа было сброшено 35 000 тонн взрывчатки», — сказал Хамдан. Он также подчеркнул, что «заявление министра по делам [Иерусалима и] наследия Израиля Амихая Элияху о возможности применить ядерное оружие в секторе Газа представляет собой явное признание в том, что оккупанты обладают ядерной бомбой». Как писал TRT на русском, министерство здравоохранения в Газе сообщило, что израильские военные ударили по детской больнице Наср, больнице Рантиси, а также по психиатрической и офтальмологической клиникам.

В результате нападения погибли восемь пациентов. Четверо в офтальмологической больнице и еще четыре — в детской. Указанные медицинские учреждения находились друг от друга в непосредственной близости. С 7 октября в результате израильских бомбардировок сектора Газа погибли 10 022 палестинца, в том числе 4104 ребенка.