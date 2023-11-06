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Израиль сбросил на Газу 35 тыс. тонн взрывчатки
С 7 октября израильские военные в ходе бомбардировок сбросили на сектор Газа около 35 тыс. тонн взрывчатки, заявил член политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан. Его слова приводит Al Jazeera
Израиль сбросил на Газу 35 тыс. тонн взрывчатки
Сектор Газа / Others
6 ноября 2023 г.

«На данный момент при полной американской поддержке на сектор Газа было сброшено 35 000 тонн взрывчатки», — сказал Хамдан. Он также подчеркнул, что «заявление министра по делам [Иерусалима и] наследия Израиля Амихая Элияху о возможности применить ядерное оружие в секторе Газа представляет собой явное признание в том, что оккупанты обладают ядерной бомбой». Как писал TRT на русском, министерство здравоохранения в Газе сообщило, что израильские военные ударили по детской больнице Наср, больнице Рантиси, а также по психиатрической и офтальмологической клиникам.

В результате нападения погибли восемь пациентов. Четверо в офтальмологической больнице и еще четыре — в детской. Указанные медицинские учреждения находились друг от друга в непосредственной близости. С 7 октября в результате израильских бомбардировок сектора Газа погибли 10 022 палестинца, в том числе 4104 ребенка.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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