Израиль имеет право на самозащиту, но Тель-Авив должен действовать в рамках международного гуманитарного права, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совещании послов ЕС в Брюсселе. «Евросоюз увеличит на 25 млн евро гуманитарную помощь. Таким образом, Евросоюз потратит в общей сложности 100 млн евро на гуманитарную помощь гражданскому населению Газы», — сказала она в ходе своего выступления на конференции послов ЕС (цитата по ТАСС). Она также затронула тему войны в Украине. По ее словам, Украине нужен справедливый и прочный мир, основанный на Формуле мира президента страны Владимира Зеленского. «Украина должна стать членом Евросоюза, чтобы укрепить и защитить его в будущем», — подчеркнула она. Напомним, утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент более 10 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.