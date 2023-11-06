Глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан предпринимает дипломатические усилия по поиску решения конфликта в секторе Газа, где разворачивается человеческая трагедия. В это время Израиль продолжает беспощадные нападения на блокированный анклав. По данным турецких дипломатических источников, в понедельник Фидан провел отдельные телефонные переговоры с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским и главой МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

Фидан заявил голландскому коллеге, что полное прекращение огня должно быть объявлено как можно скорее, а жители Газы немедленно должны получить гуманитарную помощь, сообщили источники. Он также отметил, что необходимо предпринять совместные усилия, чтобы не допустить перерастания эскалации напряженности в секторе Газа в региональный кризис.

Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями о продолжающейся войне в Украине. Фидан подчеркнул важность возобновления черноморской зерновой сделки, добавили источники.

При этом Фидан заявил Липавскому, что преступления, совершенные Израилем против мирного населения в секторе Газа, неприемлемы. Он подчеркнул, что необходимо полное прекращение огня и доставка гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщили дипломатические источники.

Министерство иностранных дел Турции объявило в понедельник, что глава МИД Беларуси Сергей Алейник во вторник прибудет в Турцию с двухдневным официальным визитом для обсуждения региональных событий и двусторонних отношений. Ожидается, что в ходе визита он примет участие в заседании турецко-белорусской совместной экономической комиссии.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. По меньшей мере 10 022 палестинца, в том числе 4104 ребенка, были убиты в результате израильских бомбардировок сектора Газа.