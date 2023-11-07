Прекращение огня не способствует разрешению конфликта, поскольку против палестинского ХАМАС работает только военное давление. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телекомпании ABC.

«Прекращения огня в Газе не будет без освобождения наших заложников. Что же касается коротких тактических пауз, на час здесь, на час там, полагаю, они были у нас ранее, чтобы впустить гуманитарные грузы или позволить выйти отдельным заложникам. Но я не думаю, что будет общее прекращение огня», — сказал он.

«Думаю, это помешает военным усилиям. Это помешает нашим усилиям по освобождению заложников, потому что единственное, что работает с этими преступниками в ХАМАС, — это военное давление, которое мы оказываем», — добавил он.

Ранее в свете заявлений, в том числе со стороны США, о необходимости установления гуманитарных пауз для помощи населению сектора Газа Нетаньяху уже говорил, что Израиль не согласится на прекращение огня, если не будут освобождены находящиеся в анклаве заложники. В свою очередь президент США Джо Байден в минувшие выходные заявлял о прогрессе в вопросе обеспечения гуманитарной паузы в секторе Газа.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент более 10 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.