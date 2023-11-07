Власти Южно-Африканской Республики приняли решение отозвать всех своих дипломатов из Израиля из-за игнорирования Тель-Авивом призывов к прекращению огня и продолжающихся атак на мирное население сектора Газа. Об этом заявила министр связи и технологий страны Кумбудзо Нтшавени.

«Правительство ЮАР приняло решение отозвать всех своих дипломатов из Тель-Авива для консультаций», — сказала Нтшавени.

По ее словам, бомбардировки Израилем школ и больниц в палестинском эксклаве и блокирование гуманитарного доступа в Газу «вызвали разочарование у правительства ЮАР».

Министр также указала на недовольство Претории «пренебрежительными высказываниями посла Израиля в ЮАР Элиава Белоцерковского о тех, кто выступает против гнета и геноцида Израиля». «Позиция посла Израиля в Южной Африке становится крайне несостоятельной», — сказала она.

Она отметила, что ЮАР поднимет вопрос о замечаниях посла Израиля в стране по дипломатическим каналам. «Он гость в нашей стране, и должен вести себя, как и подобает гостю», — добавила Нтшавени.

ЮАР отозвала своего посла из Тель-Авива на неопределенный срок в 2018 году в знак протеста против атак Израиля на Палестину.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент более 10 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.