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Палестинцы на Западном берегу оказали сопротивление во время рейда Израиля
Между военными и палестинской молодежью, которая попыталась помешать рейду в лагере беженцев Тулькарм, произошли ожесточенные вооруженные столкновения. Израильские военные открыли стрельбу
Палестинцы на Западном берегу оказали сопротивление во время рейда Израиля
Израильские военные провели рейд на Западном берегу реки Иордан / Others
7 ноября 2023 г.

Израильские военные серьезно ранили шесть человек в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан во время ночных рейдов, сообщает палестинское агентство WAFA.

В том числе одна женщина была ранена в плечо. Агентство сообщает, что она является матерью палестинца Изз аль-Дина Авада, который был убит днем ранее израильскими военными.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

Израильские военные штурмовали с применением бульдозеров несколько кварталов в лагере для беженцев. Они совершали рейды на дома мирных граждан, проводили допросы. Об арестах не сообщалось.

Кроме того, солдаты ворвались в дом убитого днем ранее палестинца Касима Махаммада Раджаба. А также перекопали бульдозерами главную улицу лагеря и повредили опоры линии электропередач. Часть лагеря оказалась обесточена.

Вооруженные силы Израиля обстреляли дома и транспортные средства граждан, взорвали беспилотник на крыше одного из домов. Несколько зданий были подожжены.

Палестинская молодежь пыталась помешать рейду, после чего израильские военные открыли стрельбу, пишет агентство.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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