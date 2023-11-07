Израильские военные серьезно ранили шесть человек в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан во время ночных рейдов, сообщает палестинское агентство WAFA.

В том числе одна женщина была ранена в плечо. Агентство сообщает, что она является матерью палестинца Изз аль-Дина Авада, который был убит днем ранее израильскими военными.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

Израильские военные штурмовали с применением бульдозеров несколько кварталов в лагере для беженцев. Они совершали рейды на дома мирных граждан, проводили допросы. Об арестах не сообщалось.

Кроме того, солдаты ворвались в дом убитого днем ранее палестинца Касима Махаммада Раджаба. А также перекопали бульдозерами главную улицу лагеря и повредили опоры линии электропередач. Часть лагеря оказалась обесточена.

Вооруженные силы Израиля обстреляли дома и транспортные средства граждан, взорвали беспилотник на крыше одного из домов. Несколько зданий были подожжены.

Палестинская молодежь пыталась помешать рейду, после чего израильские военные открыли стрельбу, пишет агентство.