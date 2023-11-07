ПОЛИТИКА
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МИД Израиля раскритиковал генсека ООН за защиту палестинских детей
Израильская сторона недовольна тем, что генсек ООН назвал Газу «кладбищем для детей»
МИД Израиля раскритиковал генсека ООН за защиту палестинских детей
Фото: AA / Others
7 ноября 2023 г.

Министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн осудил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за критику действий армии Израиля в секторе Газа.

«Гутерриш, как тебе не стыдно! Более 30 несовершеннолетних, в том числе девятимесячный младенец, а также малыши и дети, которые стали свидетелями хладнокровного убийства своих родителей, удерживаются против их воли в секторе Газа», — написал Коэн на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). «Проблема в секторе Газа — сам ХАМАС, а не действия Израиля по ликвидации этой террористической организации», — добавил он.

6 ноября генсек ООН заявил, что Газа «превращается в кладбище для детей» и что в секторе гибнет множество женщин и детей, а также сотрудников Всемирной организации и журналистов.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент более 10 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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