Министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн осудил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за критику действий армии Израиля в секторе Газа.

«Гутерриш, как тебе не стыдно! Более 30 несовершеннолетних, в том числе девятимесячный младенец, а также малыши и дети, которые стали свидетелями хладнокровного убийства своих родителей, удерживаются против их воли в секторе Газа», — написал Коэн на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). «Проблема в секторе Газа — сам ХАМАС, а не действия Израиля по ликвидации этой террористической организации», — добавил он.

6 ноября генсек ООН заявил, что Газа «превращается в кладбище для детей» и что в секторе гибнет множество женщин и детей, а также сотрудников Всемирной организации и журналистов.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент более 10 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.