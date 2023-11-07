Официальный представитель правительства Газы Селам Маруф рассказал о разрушительных последствиях израильских атак для жителей региона, сообщают СМИ. «С тех пор как начались израильские нападения, больницы принимают одного раненого каждую минуту. Каждый час погибают порядка 15 человек. В среднем это 6 детей и 5 женщин, которые поступают в медицинские учреждения», — сказал он. По его словам, с 7 октября на Газу было сброшено более 30 тысяч тонн взрывчатки. Из-за действий Израиля повреждены 62% больниц. Более того, в результате авиаударов были разрушены 33% школ и 9% мечетей. Некоторые из этих зданий не подлежат восстановлению. Большинство населения Газы (70%) было вынуждено покинуть свои дома. Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.