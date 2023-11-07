ПОЛИТИКА
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Последствия авиаудара по лагерю беженцев Бурейдж в Газе
В сети появилось видео последствий авиаудара по лагерю беженцев Бурейдж в Газе, 5 ноября. Число погибших растет и уже превысило 20 человек. Продолжается разбор завалов. #trtнарусском #палестина #израиль #газа #секторгаза #оккупация #бомбардировка #беженцы #палестинскиебеженцы #лагерьбеженцев #бурейдж #завалы #разрушения #палестинцы #новостипалестины #атакаизраиля #авиаудары #gaza #palestine #trtrussian
тбтьт / Others
7 ноября 2023 г.
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