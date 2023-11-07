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Эрдоган посетит Узбекистан для участия в саммите ОЭС
XVI саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет 8-9 ноября в Ташкенте
Эрдоган посетит Узбекистан для участия в саммите ОЭС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
7 ноября 2023 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в двухдневном саммите в Узбекистане. Помимо встреч с делегациями президент Турции также проведет двусторонние встречи с лидерами стран.

Ожидается, что участники саммита обсудят шаги по развитию торгово-экономического и культурного сотрудничества, а также региональные вопросы.

Будет оценено сотрудничество по возрождению современного Шелкового пути. А также развитие Транскаспийского международного транспортного коридора Восток-Запад под руководством Турции и железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Еще одна тема саммита: прекращение Израилем нападений на Палестину и доставка гуманитарной помощи в сектор Газа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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