Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в двухдневном саммите в Узбекистане. Помимо встреч с делегациями президент Турции также проведет двусторонние встречи с лидерами стран.

Ожидается, что участники саммита обсудят шаги по развитию торгово-экономического и культурного сотрудничества, а также региональные вопросы.

Будет оценено сотрудничество по возрождению современного Шелкового пути. А также развитие Транскаспийского международного транспортного коридора Восток-Запад под руководством Турции и железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Еще одна тема саммита: прекращение Израилем нападений на Палестину и доставка гуманитарной помощи в сектор Газа.