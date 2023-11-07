ПОЛИТИКА
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Евреи-антисионисты в Нью-Йорке призывают прекратить бомбежку Газы
Десятки протестующих собрались у подножия Статуи Свободы в Нью-Йорке с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Члены крупнейшей еврейской антисионистской организации «Еврейский голос за мир» пели «На чьей ты стороне?», призывая осудить Израиль за жестокие убийства палестинцев. #trtнарусском #палестина #израиль #газа #секторгаза #америка #сша #ньюйорк #статуясвободы #евреи #палестинцы #протест #митинг #бомбежка #блокада #антисионисты #требование #митингевреев #протестевреев #геноцид #новостипалестины #gaza #palestine #trtrussian
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7 ноября 2023 г.
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