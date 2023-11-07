ПОЛИТИКА
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«Когда дело касается палестинцев, вы — система апартеида»
Мать палестинской активистки выступила против дискриминации в отношении палестинцев. Ее дочь Ахед Тамими 6 ноября арестовали израильские силы. Они нагрянули с обыском в их дом в деревне Наби Салех на оккупированном Западном Берегу. #trtнарусском #палестина #израиль #газа #секторгаза #активистка #палестинка #палестинскаяактивистка #задержание #арест #палестинцы #задержаниепалестинки #евреи #израильтяне #дискриминация #тамими #ахедтамими #бомбежка #блокада #обыск #западныйберег #геноцид #новостипалестины #palestine #trtrussian
ролрор / Others
7 ноября 2023 г.
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