«Когда дело касается палестинцев, вы — система апартеида»

Мать палестинской активистки выступила против дискриминации в отношении палестинцев. Ее дочь Ахед Тамими 6 ноября арестовали израильские силы. Они нагрянули с обыском в их дом в деревне Наби Салех на оккупированном Западном Берегу. #trtнарусском #палестина #израиль #газа #секторгаза #активистка #палестинка #палестинскаяактивистка #задержание #арест #палестинцы #задержаниепалестинки #евреи #израильтяне #дискриминация #тамими #ахедтамими #бомбежка #блокада #обыск #западныйберег #геноцид #новостипалестины #palestine #trtrussian