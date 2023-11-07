Турция готова организовать мирные переговоры между Россией и Украиной, если со стороны этих стран будет проявлена соответствующая политическая воля. Об этом сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан на переговорах со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником, которые прошли в Анкаре.

«Война в Украине должна закончиться на основе международного права. Ее продолжение имеет негативные последствия как на региональном, так и на глобальном уровнях», — сказал глава турецкого МИД.

«Фидан заявил, что Турция будет продолжать делать все возможное для установления мира и что она готова провести переговоры, если между сторонами сформируется [соответствующая политическая] воля», — сообщил TRT на русском источник в МИД Турции.

Также он отметил, что трагедия в Газе стала одной из главных тем встречи. Фидан подчеркнул, что Израиль не может обеспечить безопасность посредством насилия. «Невозможно хранить молчание перед лицом угнетения и насилия в отношении палестинцев», — добавил он.