ПОЛИТИКА
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Главы МИД Турции и Беларуси провели встречу в Анкаре
Хакан Фидан заявил, что Турция готова организовать мирные переговоры между Россией и Украиной
Главы МИД Турции и Беларуси провели встречу в Анкаре
Фото: AA / Others
7 ноября 2023 г.

Турция готова организовать мирные переговоры между Россией и Украиной, если со стороны этих стран будет проявлена соответствующая политическая воля. Об этом сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан на переговорах со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником, которые прошли в Анкаре.

«Война в Украине должна закончиться на основе международного права. Ее продолжение имеет негативные последствия как на региональном, так и на глобальном уровнях», — сказал глава турецкого МИД.

«Фидан заявил, что Турция будет продолжать делать все возможное для установления мира и что она готова провести переговоры, если между сторонами сформируется [соответствующая политическая] воля», — сообщил TRT на русском источник в МИД Турции.

Также он отметил, что трагедия в Газе стала одной из главных тем встречи. Фидан подчеркнул, что Израиль не может обеспечить безопасность посредством насилия. «Невозможно хранить молчание перед лицом угнетения и насилия в отношении палестинцев», — добавил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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