7 ноября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Волонтер: больницы без электричества превратятся в массовое захоронение
Палестинский студент-медик поделился видеообращением из отделения интенсивной терапии больницы Аль-Шифа, предупредив, что полное отключение электроэнергии превратит крупнейшую больницу Газы в огромное кладбище. #trtнарусском #палестина #израиль #газа #секторгаза #палестинцы #палестинец #медик #студент #палестинскийврач #больница #палестинскаябольница #альшифа #бомбежка #блокада #кладбище #электричество #геноцид #захоронение #массовоезахоронение #убийствопалестинцев #новостипалестины #обращениеврача #gaza #palestine #trtrussian
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