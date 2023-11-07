7 ноября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Палестинка рассказала об эвакуации из Газы
Сюзан Бесейсо – американка палестинского происхождения. После четырех неудачных попыток ей удалось пройти через контрольно-пропускной пункт Рафах в Египет. Вот что она рассказала. #trtнарусском #палестина #израиль #газа #секторгаза #палестинцы #палестинка #эвакуация #американка #рафах #египет #бомбежка #блокада #убийствопалестинцев #новостипалестины #мирноенаселение #gaza #palestine #trtrussian
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