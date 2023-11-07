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Бельгия раскритиковала Евросоюз за позицию в отношении Газы
Министр по делам сотрудничества в сфере развития Бельгии выступила с критикой в адрес Евросоюза за стремление его лидеров играть в нейтралитет на фоне разворачивающегося вторжения Израиля в сектор Газа
Бельгия раскритиковала Евросоюз за позицию в отношении Газы
Министр по делам сотрудничества в сфере развития Бельгии Каролин Геннес. / Others
7 ноября 2023 г.

Бельгия недовольна реакцией Европейского союза на действия Израиля в секторе Газа. С критикой в адрес евросообщества выступила министр по делам сотрудничества в сфере развития Каролин Геннес, которая назвала желание западных стран сохранить нейтралитет позорным.

Выступая перед представителями бельгийского дипломатического корпуса, Геннес заявила, что в ситуации вокруг Газы «следует говорить все, как есть».

«Гуманитарное право, правила ведения войны и международное право одинаковы для всех», — обратила внимание она.

Накануне министр по делам сотрудничества в сфере развития Бельгии заявила, что Израиль «коллективно наказывает» невинных мирных жителей, поэтому, по ее словам, Брюссель должен прекратить поставки оружия правительству Биньямина Нетаньяху.

«Международный уголовный суд должен провести расследование того, были ли нарушены законы войны, — в то же время отметила Геннес, касаясь ситуации в Газе. — Все признаки указывают в этом направлении».

В сентябре Геннес заявила, что на Западном берегу реки Иордан израильтяне стирают с лица целые деревни, подчеркнув, что периоды «эскалации насилия стали короткими, но более частыми и интенсивными». После ее высказываний МИД Израиля вызвал к себе посла Бельгии Жан-Люка Будсона, вручив тому ноту протеста.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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