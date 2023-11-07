В начале 1990-х годов политический философ Фрэнсис Фукуяма провозгласил «конец истории». Как нам уже известно, никакого конца не случилось. События, которые указывали на либеральный рай, такие как слом «‎железного занавеса» и соглашения Осло, обещавшие положить конец конфликту Израиля и Палестины, не приблизили нас к решению мировых проблем.

В 1990-е годы дух времени благоприятствовал демократам и интернационалистам, пишет обозреватель газеты Financial Times (FT) Гидеон Рахман, но сегодня ветер дует в паруса националистов.

Россия и Украина

Рахман отмечает: растет опасность того, что Россия перехватит инициативу в войне с Украиной в следующем году. По мнению журналиста, и без того слабая способность Запада мобилизовать глобальную поддержку Украины терпит фиаско.

Более того, глобальный Юг разгневан из-за того, что США заняли однозначно произраильскую позицию и отказываются от полного прекращения огня — вместо этого Вашингтон предлагает лишь временные передышки.

Попытки Запада продвинуть аргумент о том, что Россия совершает военные преступления в Украине, теперь будут встречены новыми обвинениями в двойных стандартах, отмечает Гидеон Рахман.

Поддержка Киева на Западе также тает, военные усилия Украины дают сбой, констатирует журналист. Хотя президент Украины Владимир Зеленский отвергает идею о том, что война зашла в тупик. Но прогнозы о тупиковой ситуации на самом деле могут оказаться даже оптимистичными, считает журналист FT.

Украина по-прежнему сильно зависит от Запада в плане вооружений и финансовой поддержки. Но западные сторонники Киева за 18 месяцев войны так и не смогли нарастить производство оружия. Между тем в Конгрессе США вопрос о продолжении финансирования Украины встретил противодействие со стороны республиканцев.

У Владимира Путина есть еще больше причин продолжать войну в следующем году, учитывая растущую перспективу того, что Дональд Трамп вернется в Белый дом и бросит Украину на произвол судьбы, допускает Рахман.

Конфликт между Израилем и Палестиной влияет на рейтинги кандидатов в президенты США

Ближневосточный конфликт сказывается даже на рейтингах кандидатов в президенты США, уточняет Рахман. По его мнению, предвыборная гонка в 2024 году будет крайне напряженной. Дональд Трамп сейчас лидирует в опросах.

Эти события способствуют ухудшению глобальных политических настроений. Они также напрямую питают друг друга, отмечает обозреватель FT.

Так, война в Газе вынудила США отвлечь время и ресурсы от Украины. В некоторых случаях существует прямая конкуренция между Киевом и Израилем за боеприпасы, в частности, за 155-мм артиллерийские снаряды стандарта НАТО.

По мнению журналиста, война Израиля и Палестины положительно повлияла на позиции Трампа, несмотря на то, что он вновь угрожает запретить мусульманам въезд в США. Но многие также возмущены поддержкой Израиля со стороны администрации Байдена.