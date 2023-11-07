Американская дипломатия переживает проблемы сразу на нескольких фронтах, обнажая проблемы кабинета Джо Байдена, пишет агентство Bloomberg. Из-за дипломатических неудач Байден рискует не переизбраться в 2024 году.

Вашингтон по-прежнему занимает одностороннюю позицию в израильско-палестинском конфликте, выступает против долгосрочного перемирия и призывает лишь к временному прекращению огня. Такая позиция вызывает непонимание у стран Ближнего Востока.

Более того, отмечает издание, позиция госсекретаря Блинкена с призывами лишь к временному прекращению боевых действий вызвала гнев как у мусульманских государств, так и у Израиля, который против любого прекращения огня. Результатом этого стало явное игнорирование позиции США с обеих сторон, констатирует Bloomberg.

США теряют доминирующее положение

После краткого ближневосточного турне, завершившегося визитом в Турцию, Блинкен направляется в Японию, Южную Корею и Индию, где он может рассчитывать на более восприимчивую аудиторию, отмечает агентство. По его данным, госсекретарь попытается перефокусировать внимание на ключевой проблеме США — сдерживании Китая.

Но более широкая задача для Вашингтона становится яснее с каждым новым кризисом: как удержать доминирование в раскалывающемся мировом порядке, где страны все смелее подвергают сомнению позицию США. Это стало особенно заметно в текущей войне Израиля с Палестиной.

Когда Блинкен последний раз был в Индии на саммите «Большой двадцатки» в сентябре, США и их союзники попытались вернуть себе инициативу в отношении так называемого Глобального Юга. В частности, Вашингтон предложил включить Африканский союз в G20 в качестве полноправного участника.

США также приняли меры по таким вопросам, как изменение климата и долги развивающихся рынков.

США теряют Глобальный Юг

Однако усилия США по сближению с Глобальным Югом потерпели полный провал после нападения Израиля на Газу. Король Иордании Абдалла II, один из главных союзников США на Ближнем Востоке, прямо обвинил Вашингтон в лицемерии и заявил, что Запад избирательно применяет права человека и международное право.

Не обращая внимания на такие представления, США рискуют потерять свой авторитет в регионе и проиграть влиянию России и Китая, отмечает Bloomberg. И Пекин, и Москва не теряли времени даром и укрепляли свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке.

Дипломатия Вашингтона и то, как США отвечают на кризисы в Украине, Палестине и Тайване, будут иметь экзистенциальное значение не только для электоральных успехов президента Джо Байдена, но также и для всего мира, подчеркивает агентство.

За год до дня голосования — президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года — рекордная доля американцев придерживается неблагоприятного мнения об обеих партиях и скептически относится к лидерам. Большинство американцев не хотят, чтобы Байден или Дональд Трамп вновь возглавили страну. Однако альтернатив фактически нет, констатирует Bloomberg.