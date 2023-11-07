Администрация президента США Джо Байдена должна более критично подходить к израильскому вторжению в сектор Газа и пересмотреть свои подходы к этому вопросу. Об этом говорится во внутреннем меморандуме сотрудников Госдепартамента, отрывки из которого публикует ряд американских изданий.

В документе, который носит пометку «конфиденциально», есть два ключевых требования. Одно из них заключается в том, чтобы власти США поддержали идею прекращения огня. Другое сводится к необходимости пересмотреть свои публичные сигналы. Белый дом должен критиковать военную тактику Израиля и его жестокое обращение с палестинцами, подчеркивают дипломаты.

По их словам, Вашингтон должен действовать так, чтобы израильская сторона не чувствовала свою безнаказанность. Непоследовательность администрации Байдена «способствует формированию у региональной общественности представлений о том, что Соединенные Штаты являются предвзятым и нечестным игроком», подчеркивают сотрудники Госдепа.

Потеря доверия

Меморандум носит конфиденциальный, однако не секретный характер. Для таких посланий внутри Госдепартамента налажен специальный канал выражения несогласия, в рамках которого дипломатический корпус имеет право демонстрировать свою оппозицию.

«Это сообщение свидетельствует о растущей потере доверия среди американских дипломатов к подходам президента Джо Байдена, –– отмечает в этой связи Politico. –– Если судить по беседам с несколькими сотрудниками ведомства, а также другим отчетам, это отражение настроений многих американских дипломатов, особенно среднего и низшего звена».

В то же время издание предполагает, что требования, изложенные в меморандуме, вряд ли принесут пользу Байдену или его основным помощникам.