История — это история войн для одних и цивилизаций для других, заявил Алтун в ходе своего выступления. Другими словами, история указывает на всю совокупность конфликтов между обществами или взаимодействий между обществами, отметил он.

Так или иначе, история – это борьба добра и зла. Земля, география и цивилизация, на которых построена Турция, также являются итогом борьбы и войн, которые велись во имя справедливости на протяжении всей истории.

В учебниках истории рассказывают о великих полководцах и героях, которые участвовали в битвах, отметил Алтун. Но настоящие герои – солдаты, чьи истории остались анонимными.«Эти истории содержат мудрость и силу анатолийского народа»

Как заявил Алтун, сегодня все могут стать свидетелями историй тех героев, которые создавали историю Турции и добивались ее независимости.

«Мы станем свидетелями историй о благородных людях, которые сражались за свою родину, свое величие, свою нацию почти 100 лет назад и которые попали в плен во время этой войны. В этих историях есть и тоска, и любовь, и сострадание, и мужество, и доброта. В этих историях есть знания и сила анатолийского народа.

Эти истории – наша история, которая делает нас теми, кто мы есть. Эти истории рассказывают нам письма, отправленные семьям пленных, попавших в руки врага во время Первой мировой войны, когда они сражались в рядах Османской империи. На «Столетней выставке писем пленных», мы представляем эти письма общественности, нашей нации и гордимся этим», – сказал Алтун.

По его словам, письма из архива Турецкого Красного Полумесяца были тщательно изучены. А также был создан механизм поиска и связи с семьями военнопленных.

«Израильская оккупационная индустрия стала угрожать миру в регионе, миру во всем мире, не говоря уже о сегодняшнем дне»

«Зверства в Палестине – это не сегодняшняя проблема, а одно из горьких продолжений нашей незавершенной, незаконченной истории.

Зверства, массовые убийства и попытки геноцида, совершенные Израилем сегодня в Газе, являются отражением исторического порядка преследований и грабежей.

Израильская оккупационная индустрия, поощряемая и поддерживаемая западным колониальным порядком на протяжении двадцатого века, стала угрожать миру в регионе, миру во всем мире, не говоря уже о сегодняшнем дне.

Сегодня в результате своих нападений Израиль убивает младенцев, детей, женщин, пожилых людей, нападает на медицинских работников, журналистов, добровольцев гражданского общества и членов Организации Объединенных Наций, сбрасывает на них бомбы.

Убийство невинных людей, детей, женщин, бомбардировки больниц, школ, домов, умышленное нападение на журналистов, врачей, медицинских работников — это явно военное преступление», – сказал он.

Под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция работает изо всех сил, чтобы искоренить это злодеяние, подчеркнул Алтун.

«Наш господин президент выступил с очень важной речью два дня назад. Он очень четко и ясно передал послание нашему народу и всему миру. Он сказал, что мы никогда не оставим наших братьев и сестер в Газе без присмотра, в отчаянии и в одиночестве. Будьте уверены, мы делаем гораздо больше в палестинском вопросе, чем кажется на первый взгляд», – заявил Алтун.

По его словам, благодаря решительной позиции президента Турции, страна стремится к скорейшему прекращению преследований в Газе, а также к созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме на основе границ 1967 года.

«Опять же, в рамках ответственности, возложенной на нас нашим господином президентом, мы боремся с систематической ложью, черной пропагандой и кампаниями дезинформации со стороны израильских и западных медиа-компаний», – сказал он.

Алтун призвал всю мировую общественность, международные организации и государства выступить против уничтожения человечества в Газе. Он также пожелал, чтобы ориентированная на людей стабилизирующая внешняя политика, основанная на мире и безопасности, проводимая под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стала примером для международного сообщества.