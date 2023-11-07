В Москве на 8 ноября намечена ежегодная встреча секретарей советов безопасности стран СНГ, проинформировала пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

Уточняется, что в ходе мероприятия состоится «обсуждение актуальных проблем региональной безопасности на пространстве СНГ, а также вопросов практического взаимодействия стран в двусторонних и многосторонних форматах в сфере безопасности».

Российскую сторону в рамках переговоров представляет глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В то же время, как сообщила ранее пресс-служба секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, представитель Еревана в Москву направлен не будет. Армянская сторона не приводила подробностей, почему было принято такое решение. Однако ранее, в октябре премьер-министр Никол Пашинян таким же образом проигнорировал саммит СНГ в Кыргызстане.

Прошлая встреча секретарей советов безопасности СНГ состоялась в ноябре 2022 года. На ней участники рассмотрели, в частности, вызовы и угрозы, в том числе касающиеся ядерной и радиационной безопасности. Отдельное внимание было уделено той опасности, с которыми сталкиваются страны СНГ из-за деятельности международных террористических организаций.