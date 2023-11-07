Турецкие депутаты намерены бойкотировать продукцию иностранных компаний, которые открыто поддержали «агрессию Израиля» в Палестине. Об этом заявил, выступая на мероприятии в провинции Орду, спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.

«В Великом национальном собрании Турции мы не будем использовать продукцию компаний, поддерживающих агрессию Израиля, –– объявил он. — Отныне мы ничего не будем покупать и собираемся выбросить то, что когда-то купили».

По его словам, израильское вторжение в Газу, которое привело к масштабной гуманитарной катастрофе, обнажило вершину абсолютного зла.

«Резня в секторе Газа — это вершина зла, нет большего зла, чем это, — подчеркнул спикер Великого национального собрания. — Надеюсь, что гуманитарный фронт сформируется, и миллионы людей на гуманитарном фронте снова продемонстрируют великое пробуждение человечества».

Обратив внимание на то, что разжигание нестабильности на Ближнем Востоке, которое усугубилось с американским вторжением в Ирак, выгодно внешним силам, Куртулмуш отметил: «Нет никаких сомнений в том, что прямой целью этого проекта является Турция».