Турция сожалеет в связи с выходом России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил МИД республики, добавив, что продолжит «обмен мнениями с заинтересованными сторонами» по поводу восстановления действия договора. Процесс выхода Москвы из соглашения завершился 7 ноября.

«Мы сожалеем о решении РФ выйти из ДОВСЕ. С 2007 года происходит постепенное размывание архитектуры европейской безопасности, краеугольным камнем которой остается этот договор. Поскольку решение России о выходе из ДОВСЕ вступило в силу 7 ноября, его реализация другими государствами-участниками договора практически стала невозможной», –– говорится в заявлении дипломатического ведомства Турции.

По мнению МИД, инициатива Москвы носит обратимый характер.

«Сохраняется потребность в основополагающих принципах юридически обязывающего характера ДОВСЕ, обеспечивающих баланс, прозрачность и предсказуемость действий вооруженных сил с их численным ограничением и фланговым режимом. Модернизация архитектуры европейской безопасности может быть произведена только на этой основе», –– подчеркивается в сообщении внешнеполитического ведомства.