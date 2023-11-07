Израильский министр обороны Йоав Галлант заявил, что силы ЦАХАЛ продвигаются к центру города Газа, который находится на севере. Его слова прозвучали на специальной пресс-конференции.

Глава военного ведомства отметил, что Израиль ужесточил нападения на Палестину скоординированным образом с воздуха, суши и моря.

Как уточнил Галлант, израильские формирования продвигаются с севера и юга к «сердцу» города Газа, пытаясь проникнуть в жилые кварталы.

Вместе с тем, отвечая на призывы к «тактической паузе», министр обороны Израиля в очередной раз заявил, что это невозможно без предварительного освобождения заключенных.