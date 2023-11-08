В Рафахе в результате авиаудара Израиля погибла семья из 21 человека

В Рафахе в результате авиаудара Израиля по жилому дому погибла целая палестинская семья Ар-Рияти, всего 21 человек. За 32 дня количество жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч, больше 4 тысяч из них - дети, сообщает агентство новостей WAFA. #trtнарусском #палестина #израиль #газа #секторгаза #палестинцы #рафах #атака #атакаизраиля #наступлениеизраиля #авиудар #бомбежка #блокада #убийствопалестинцев #палестинскиедети #новостипалестины #мирноенаселение #gaza #palestine #trtrussian