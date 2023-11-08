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В Рафахе в результате авиаудара Израиля погибла семья из 21 человека
В Рафахе в результате авиаудара Израиля по жилому дому погибла целая палестинская семья Ар-Рияти, всего 21 человек. За 32 дня количество жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч, больше 4 тысяч из них - дети, сообщает агентство новостей WAFA. #trtнарусском #палестина #израиль #газа #секторгаза #палестинцы #рафах #атака #атакаизраиля #наступлениеизраиля #авиудар #бомбежка #блокада #убийствопалестинцев #палестинскиедети #новостипалестины #мирноенаселение #gaza #palestine #trtrussian
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8 ноября 2023 г.
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