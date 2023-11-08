ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Палестинские беженцы ночуют в своих автомобилях
Жители Газы, которые лишились своих домов из-за израильских атак, ночуют в автомобилях. Мест в лагерях беженцев и больницах не хватает для всех. #trtнарусском #палестина #беженцы #ханюнус #машины #автомобиль #палестинцы #автокемпинг #израиль #палестинскиебеженцы #атака #израильскаяатака #ночь #лагерьбеженцев #больница #нехваткамест #ночевкавмашине #израильскаяагрессия #новостипалестины #gaza #trtrussian
mnbnbnm / Others
8 ноября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us