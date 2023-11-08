Палестинские беженцы ночуют в своих автомобилях

Жители Газы, которые лишились своих домов из-за израильских атак, ночуют в автомобилях. Мест в лагерях беженцев и больницах не хватает для всех. #trtнарусском #палестина #беженцы #ханюнус #машины #автомобиль #палестинцы #автокемпинг #израиль #палестинскиебеженцы #атака #израильскаяатака #ночь #лагерьбеженцев #больница #нехваткамест #ночевкавмашине #израильскаяагрессия #новостипалестины #gaza #trtrussian