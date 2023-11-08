Палестинцы пешком эвакуируются в безопасные районы Газы

Из-за опасений за свою жизнь палестинцы пешком эвакуируются в центральную и южную части сектора Газы, которые считаются более безопасными. Израиль уже 32 дня атакует эксклав, осуществляя воздушные, наземные и морские операции. #trtнарусском #палестина #израиль #газа #секторгаза #палестинцы #эвакуация #атака #атакаизраиля #наступлениеизраиля #авиудар #бомбежка #блокада #убийствопалестинцев #палестинскиедети #эвакуацияизгазы #опасность #эксклав #новостипалестины #мирноенаселение #gaza #palestine #trtrussian