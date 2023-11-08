8 ноября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Израильтяне требуют отставки Нетаньяху
Сотни людей собрались перед зданием израильского Кнессета в Западном Иерусалиме, чтобы потребовать отставки премьер-министра Бенджамина Нетаньяху. Рейтинг политика резко упал после эскалации конфликта. #trtнарусском #нетаньяху #отставка #иерусалим #кнессет #траур #хамас #израиль #палестина #газа #израильтяне #евреи #отставканетаньяху #митинг #протест #рейтинг #политика #новостиизраиля #новостипалестины #trtrussian
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