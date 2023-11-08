ЦАХАЛ опубликовал видео атак вблизи школы и больницы

ЦАХАЛ опубликовал видео авиаударов рядом с больницей и школой, которые мирное население использует как укрытия. Армия Израиля позже заявила, что ее мишенью в том районе якобы были бойцы ХАМАС, а не гражданское население. По последним данным, в результате израильских атак за 33 дня погибли больше 10,3 тыс. мирных жителей Газы. #trtнарусском #палестина #израиль #газа #секторгаза #палестинцы #цахал #атака #атакаизраиля #наступлениеизраиля #авиудар #бомбежка #блокада #убийствопалестинцев #палестинскиедети #армияизраиля #израильскаяармия #мирноенаселение #новостипалестины #больница #школа #хамас #мишень #gaza #palestine #trtrussian