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Армия Израиля задержала двух журналистов в ходе рейда на Западном берегу
Израильские военные совершили рейды во многих точках оккупированного Западного берега реки Иордан, а также вступили в столкновения с палестинцами. Сообщается о многочисленных задержаниях
Армия Израиля задержала двух журналистов в ходе рейда на Западном берегу
Израильские военные поводят рейды на Западном берегу реки Иордан / Others
8 ноября 2023 г.

Минувшей ночью были задержаны палестинские журналисты Мухаммад аль-Атраш и Амир Эбу Арафе.

Израильское военные совершили рейды в Девре, Харсе и Хевроне, а также пришли в лагерь беженцев Аль-Аруб. Кроме того, рейды прошли в Вифлееме, Рамаллахе, Наблусе, Калькилие и Иерихоне.

Многие жители оказывали солдатами сопротивление, между палестинцами и израильскими вооруженными силами произошли столкновения.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент более 10 тыс. палестинцев убиты в результате израильских ударов по Газе.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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