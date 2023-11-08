Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, предусматривающий передачу Киеву части конфискованных российских активов.

В законопроекте указано, что США также должны будут добиваться создания «международного компенсационного механизма», который позволит в координации с иностранными партнерами запустить процедуру передачи Украине активов РФ.

Документ также запрещает разблокировку активов, пока Москва не предоставит Киеву компенсацию и не выведет войска с территории Украины. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны Запада рассматривают возможные юридические основания для передачи Украине замороженных активов РФ.

В начале сентября он анонсировал передачу Киеву $5,4 млн, которые были конфискованы у российских бизнесменов. Всего сумма замороженных по миру активов России оценивается в $280 млрд, сообщил Минфин США.

В свою очередь, в Кремле требуют разблокировать российские активы без каких-либо условий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что подобные действия нарушают все нормы и правила международного права.