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Комитет Палаты представителей США одобрил передачу активов РФ Украине
Законопроект был внесен на рассмотрение в Сенат и Палату в июне этого года. Документ предусматривает передачу Украине конфискованных активов Банка России и других суверенных активов в качестве предоставления помощи
Комитет Палаты представителей США одобрил передачу активов РФ Украине
В США планируют передать российские замороженные активы Украине / Others
8 ноября 2023 г.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, предусматривающий передачу Киеву части конфискованных российских активов.

В законопроекте указано, что США также должны будут добиваться создания «международного компенсационного механизма», который позволит в координации с иностранными партнерами запустить процедуру передачи Украине активов РФ.

Документ также запрещает разблокировку активов, пока Москва не предоставит Киеву компенсацию и не выведет войска с территории Украины. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны Запада рассматривают возможные юридические основания для передачи Украине замороженных активов РФ.

В начале сентября он анонсировал передачу Киеву $5,4 млн, которые были конфискованы у российских бизнесменов. Всего сумма замороженных по миру активов России оценивается в $280 млрд, сообщил Минфин США.

В свою очередь, в Кремле требуют разблокировать российские активы без каких-либо условий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что подобные действия нарушают все нормы и правила международного права.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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