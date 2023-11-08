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В Азербайджане отметили третью годовщину победы во Второй Карабахской войне
В городе Ханкенди прошел военный парад, в котором приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев
В Азербайджане отметили третью годовщину победы во Второй Карабахской войне
Президент Азербайджана Ильхам Алиев / Others
8 ноября 2023 г.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг страны в Ханкенди 15 октября, продемонстрировав восстановление суверенитета над Карабахом.

Сегодня в городе прошел масштабный военный парад по случаю третьей годовщины победы во Второй Карабахской войне.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, праздничные шествия также прошли во многих городах.

«На столичных улицах и проспектах, а также в Гяндже, Барде, Физули, Лачине и в Зангиланском районе по определенным маршрутам организованы шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров», – говорится на сайте ведомства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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