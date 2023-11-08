Польские дальнобойщики с вечера 6 ноября блокируют пограничные переходы с Украиной. Водители протестуют против решения ЕС, которое упрощает украинским водителям въезд в союз. По мнению польских перевозчиков, их конкуренты из соседней страны будут демпинговать и установят заведомо заниженные цены, передает агентство Reuters.

Дальнобойщики заблокировали три ключевых перехода на границе Польши и Украины: Дорохуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава-Руска. Представители водителей заявили, что будут блокировать коммерческое передвижение до тех пор, пока Варшава и Брюссель не восстановят ограничения на транспортные операции для украинцев.

Протестующие на погранпереходах заявили, что будут пропускать только один грузовик в час. Исключение сделают лишь для транспортных средств, перевозящих гуманитарную и военную помощь, животных или скоропортящиеся продукты. Проезд легковых автомобилей также будет разрешен.

Правительство Польши против блокады

В отличие от зерновой блокады ранее в этом году, текущие протесты дальнобойщиков не санкционированы Варшавой, отмечает издание. Более того, правительство Польши призвало протестующих пропустить грузовики. С аналогичными призывами выступили кабмины Украины, а также Еврокомиссия.

Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что «‎‎направило письмо членам протестного комитета, призывая их снять блокаду». Варшава настаивает, чтобы дальнобойщики немедленно деблокировали границу.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подтвердил Reuters наличие польской блокады и заявил, что Киев считает, что эта акция «наносит ущерб интересам и экономике обеих стран» и препятствует экспорту сельскохозяйственной продукции.

По данным Пограничной службы Польши, через три заблокированных пограничных перехода в среднем ежедневно проезжает несколько сотен грузовиков в каждом направлении.

Проблемы конкуренции

Польские дальнобойщики, однако, отказались принять заявления Варшавы и министерства инфраструктуры. Водители гораздо менее спокойно относятся к украинским конкурентам, поскольку опасаются за свой доход.

Ситуация напоминает ситуацию в начале 2000-х годов, когда западноевропейские транспортные компании пытались блокировать поток конкурентов из Польши, Румынии и Литвы после того, как эти страны присоединились к ЕС и снизили свои цены, отмечает издание.