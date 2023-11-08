Польские дальнобойщики с вечера 6 ноября блокируют пограничные переходы с Украиной. Водители протестуют против решения ЕС, которое упрощает украинским водителям въезд в союз. По мнению польских перевозчиков, их конкуренты из соседней страны будут демпинговать и установят заведомо заниженные цены, передает агентство Reuters.
Дальнобойщики заблокировали три ключевых перехода на границе Польши и Украины: Дорохуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава-Руска. Представители водителей заявили, что будут блокировать коммерческое передвижение до тех пор, пока Варшава и Брюссель не восстановят ограничения на транспортные операции для украинцев.
Протестующие на погранпереходах заявили, что будут пропускать только один грузовик в час. Исключение сделают лишь для транспортных средств, перевозящих гуманитарную и военную помощь, животных или скоропортящиеся продукты. Проезд легковых автомобилей также будет разрешен.
Правительство Польши против блокады
В отличие от зерновой блокады ранее в этом году, текущие протесты дальнобойщиков не санкционированы Варшавой, отмечает издание. Более того, правительство Польши призвало протестующих пропустить грузовики. С аналогичными призывами выступили кабмины Украины, а также Еврокомиссия.
Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что «направило письмо членам протестного комитета, призывая их снять блокаду». Варшава настаивает, чтобы дальнобойщики немедленно деблокировали границу.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подтвердил Reuters наличие польской блокады и заявил, что Киев считает, что эта акция «наносит ущерб интересам и экономике обеих стран» и препятствует экспорту сельскохозяйственной продукции.
По данным Пограничной службы Польши, через три заблокированных пограничных перехода в среднем ежедневно проезжает несколько сотен грузовиков в каждом направлении.
Проблемы конкуренции
Польские дальнобойщики, однако, отказались принять заявления Варшавы и министерства инфраструктуры. Водители гораздо менее спокойно относятся к украинским конкурентам, поскольку опасаются за свой доход.
Ситуация напоминает ситуацию в начале 2000-х годов, когда западноевропейские транспортные компании пытались блокировать поток конкурентов из Польши, Румынии и Литвы после того, как эти страны присоединились к ЕС и снизили свои цены, отмечает издание.