Китай с 2013 года начал программу кредитования развивающихся экономик в рамках инициативы «Пояс и путь». Председатель КНР Си Цзиньпин назвал целью этой программы построение более прочных транспортных, коммуникационных и политических связей в более чем 150 странах.

С тех пор Пекин выделил кредитов на $1,3 трлн — в основном деньги шли на крупные инфраструктурные проекты. Однако сейчас Китай переключил свое внимание с мегастроек на спасение многих своих заемщиков от груды долгов, пишет газета The New York Times (NYT).

Согласно новому отчету AidData, в 2021 году доля китайских кредитов выросла на 58%. Хотя в 2013 году она составляла всего 5% в 2013 году. «Пекин играет незнакомую и неудобную роль — крупнейшего в мире официального сборщика долгов», — пишет AidData.

Кредиты на экстренную помощь от Китая поступают в основном в страны, которые изо всех сил пытаются погасить предыдущие кредиты от пекинских финансовых учреждений, заявил Брэдли Паркс, исполнительный директор AidData.

Развивающиеся страны должны больше, чем ожидали

В основном КНР с 2013 по 2023 годы выделяла кредиты, а не гранты. Займы предоставлялись по регулируемым процентным ставкам. Поскольку за последние два года глобальные процентные ставки резко выросли, бедные страны оказались должны Пекину гораздо больше, чем ожидалось.

В этом году два основных китайских государственных банка, которые предоставили большую часть инфраструктурных кредитов за последнее десятилетие, сократили объем нового кредитования.

В то время как инициатива «Пояс и путь» обеспечила геополитическое влияние Пекину и помогла финансировать экономически полезные для КНР проекты, китайские кредиты также использовались для строительства мегадорогих проектов, которые не стимулировали экономический рост. Эти стройки ложились долговым бременем на экономики развивающихся стран — в итоге это привело к тому, что некоторые государства теперь не могут погасить эти кредиты.

В целом долг развивающихся государств за последние годы только вырос, сумма превышает триллионы долларов. Помимо Китая эти страны имеют задолженности перед МВФ и частными кредиторами.

Ситуация усугубилась после экономических потрясений, вызванных пандемией COVID-19, а также после глобального роста цен на энергоносители и продукты питания из-за войны РФ и Украины.

Опасения США

Расширение китайской инициативы «Пояс и путь» встревожило чиновников США, считающих, что эта программа подрывает американское влияние в мире. По данным AidData, в период с 2014 по 2017 год Китай предоставил почти в три раза больше финансирования развивающимся экономикам, нежели США.

Вашингтон пытается установить связи с развивающимися странами и копирует китайскую модель кредитования, выделяя средства этим экономикам в обмен на лояльность.

В частности, еще при администрации Дональда Трампа в 2018 году была создана корпорация финансирования международного развития. В прошлом году она выделила $9,3 млрд развивающимся странам.

В ноябре корпорация планирует предоставить Греции кредит на $125 млн на модернизацию верфей. Среди планов также дать кредит на $553 млн для расширения портов на Шри-Ланке, отмечает NYT.

Шри-Ланка считается крупнейшим заемщиков Китая. Пекин построил на острове порт Хамбантота стоимостью $1,1 млрд. Однако проект не окупился, поскольку гавань так и не смогла привлечь достаточно трафика. Когда правительство Шри-Ланки не смогло погасить долги, китайские компании договорились, что возьмут порт в аренду на 99 лет. Помимо порта во владение КНР перешли 15 тыс. акров земли вокруг терминала.

Таким образом, Пекин продемонстрировал странам-заемщикам: если вы не можете расплатиться по счетам деньгами или ресурсами — как это происходит в Африке — то вариантом может стать аренда территории.