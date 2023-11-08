Китай построил сеть морских портов, выкупив контрольные пакеты в 100 терминалах по всему миру, пишет газета The Washington Post (WP). Инвестиции Пекина в некоторые ключевые водные пути мира будут иметь серьезные военные последствия и могут представлять угрозу зоне влияния США и НАТО, отмечает издание.

Газета напоминает: десять лет назад председатель КНР Си Цзиньпин запустил Морской Шелковый путь, океанический компонент его флагманской инициативы «Пояс и путь». Она направлена на улучшение доступа Китая к мировым рынкам за счет инвестиций в транспортную инфраструктуру. Однако, инвестиции в рамках этой инициативы с тех пор замедлились, как и в целом экономический рост в Китае.

Порты на всех континентах

Пекин сосредоточил внимание на построении глобальной сети портов, в которых бы доминировал китайский капитал. За последние десять лет КНР выкупила ряд важнейших мировых доков, играющих центральную роль в мировой торговле и свободе судоходства.

Когда председатель Си только объявил о своем плане, Китай уже имел доли в 44 портах по всему миру, что послужило основой его стратегии. Десять лет спустя Пекин владеет или управляет портами и терминалами почти в 100 точках в более чем 50 странах. Его сеть охватывает все океаны и все континенты. Многие из портов расположены вдоль наиболее стратегически важных водных путей мира.

Амбициозный морской путь Китая пролегает на юг от побережья КНР через главный транзитный маршрут Индийского океана и самые загруженные морские узкие места Ближнего Востока и заканчивается в Европе.

Приоритетным регионом для КНР считается Индийский океан, отмечает газета. Около 80% торговли Китая, включая почти все поставки нефти, проходят здесь. Инвестиции Пекина в порты в этом регионе, похоже, в первую очередь предназначены для защиты маршрута.

Заявленная цель китайской морской сети — коммерческая: расширить и упростить доступ Китая к мировым рынкам. Так, в 2018 году Поднебесная расширила свое морское присутствие в порту Аль-Халифа в ОАЭ, важном связующем звене между Азией, Африкой, Европой и Ближним Востоком. Китайская государственная компания Cosco Shipping построила в порту коммерческий контейнерный терминал, которым сейчас управляет.

КНР также получила в аренду на 99 лет порт Хамбантота на Шри-Ланке, что дало ей важный плацдарм на оживленном морском пути между Азией и Западом.

Ранее в этом году китайские судоходные компании объявили об инвестициях в терминалы в портах Айн-Сохна и Александрия, чтобы увеличить контроль за Суэцким каналом.

Китай уже контролирует или имеет крупные инвестиции в более чем 20 европейских портах, включая терминалы в Германии, Великобритании, Польше, Швеции и т.д. Это дает КНР значительное влияние на маршруты поставок на континент.

Опасения США

Однако инвестиции выходят за рамки коммерческих целей. По мнению опрошенных изданием аналитиков, вложения в порты дают Пекину возможность устранить торговых конкурентов и могут быть использованы, чтобы помочь КНР защитить свои маршруты поставок. Кроме того, при помощи морской сети Поднебесная может шпионить за военными передвижениями США и потенциально блокировать американские перевозки.

Большая часть инвестиций в порты шла через компании, связанные с китайским правительством. Это фактически сделало Пекин и Коммунистическую партию Китая крупнейшим оператором портов в мире, подчеркивает издание.

США и их союзники все больше обеспокоены потенциальными военными последствиями, отмечает издание. Принадлежащие Китаю порты и терминалы уже стали точками захода китайских военных кораблей, в июле они уже заходили в нигерийский порт Лагос.

Опрошенные изданием аналитики отмечают: это расширение китайского влияния и превращение КНР в морскую державу имеют решающее значение для экономической мощи Китая, а также серьезные военные последствия. Директор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Кэрол Эванс считает, что у этих инвестиций в порты есть стратегический аспект.

Многие из приобретенных Китаем европейских портов служат жизненно важными логистическими и перевалочными пунктами для НАТО и ВМС США. «Это серьезная проблема национальной и экономической безопасности», — заявил Майкл Вессель из американо-китайской комиссии по обзору экономики и безопасности.

Порты для военных кораблей

В конце 2015 года Китай признал, что строит военную базу рядом с контролируемым им портом в Джибути. Африканская база была официально открыта в 2017 году, всего в 8 км от военной базы США, расположенной там же.

Джибути находится у узкого входа в Красное море, это один из самых оживленных морских путей в мире, через нее проходит до 10% мирового экспорта нефти и осуществляется 20% всех коммерческих перевозок в мире.

По оценке WP, Пекину понадобится еще несколько десятилетий, чтобы соответствовать военной сети США. Американцы имеют более 750 военных баз за рубежом, в то время как Китай имеет только одну. Пекин пока далек от того, чтобы соответствовать военно-морской мощи США, считает Стивен Уоттс из Rand Corp.

По словам американских чиновников, опрошенных изданием, 20 лет назад Китай не имел военно-морского присутствия в Индийском океане. А сейчас страна на постоянной основе держит в регионе от шести до восьми военных кораблей.

Как отмечает газета South China Morning Post (SCMP), Китай также наращивает влияние в Тихоокеанском регионе, пытаясь склонить на свою сторону островные государства Океании.

Опасения США вылились в дискуссию в Конгрессе. 3 ноября представители Палаты представителей от Гуама и Гавайев выступили в комитете по иностранным делам и призвали Конгресс принять закон для реализации стратегических пактов с тихоокеанскими островными государствами и противодействия китайскому влиянию на Филиппинах.

Ранее администрация президента Байдена заключила «‎‎договоры о свободной ассоциации» с Маршалловыми Островами, Микронезией и Палау. По этим соглашениям, военные США получат доступ к суше, воздуху и морю трех стран в обмен на экономическую помощь и миграционные права для их граждан сроком на 20 лет. Хотя Вашингтон начал заключать подобные сделки еще в 1980-х годах, в последние годы США стали активнее работать в этом направлении, пытаясь снизить влияние КНР в Индо-Тихоокеанском регионе, отмечает SCMP.