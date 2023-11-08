Американский силовой аппарат всерьез обеспокоен потенциальным влиянием израильского вторжения в сектор Газа на обстановку в сфере национальной безопасности. Тема возросших рисков в этой области была лейтмотивом выступления главы ФБР Криса Рэя на профильных слушаниях в Сенате Конгресса.

Одним из своих заявлений глава контрразведывательного бюро произвел настоящий фурор, заметив, что сопротивление действиям израильской армии может вдохновить сторонников Палестины по всему миру, в том числе на территории США.

Рэй сравнил возможные последствия эскалации вокруг сектора Газа для Америки с эффектом, которые произвела на симпатизантов в западных сообществах пропагандистская активность ДАЕШ. По его словам, многие вооруженные группировки уже попытались призвать к совершению нападений на американские цели — в отместку за безапелляционную готовность Белого дома перенасытить Израиль вооружением и финансами.

Глава ФБР отмечает, что угроза возрастала в течение 2023 года, однако война в Газе подняла ее на качественно «другой уровень». То, должна ли такая ситуация как-то повлиять на подходы Белого дома к Израилю, рассматривающему уничтожение сектора Газа и демонтаж местной администрации как данность, глава ФБР предусмотрительно обошел стороной.

Факт, что и гражданские власти США, и разведывательное сообщество терпят крах в прогнозировании потенциальных угроз прежде всего из-за своей слепой уверенности в Израиле, уже становится очевидным углом нападения для критиков нынешней администрации.

Однако за пределами внутригосударственных дебатов, тем не менее, остается главное — всплеск ксенофобских настроений в американском обществе.

Рост ненависти

Немедленными отголосками израильского нападения на Газу стали возникшие в США вызовы для представителей арабской диаспоры. По словам генерального прокурора Меррика Гарленда, в последние недели угрозы национальным и религиозным комьюнити качественно возросли, о чем свидетельствует убийство 6-летнего палестинского мальчика в Чикаго.

Министерство юстиции США теперь сосредоточено на выявлении преступлений на почве ненависти. По-видимому, если американская политика в отношении Израиля не изменится, ситуация будет только ухудшаться. Недавно Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) опубликовал доклад, который продемонстрировал растущее беспокойство американских мусульман по поводу своей безопасности с 7 октября.

Так, по подсчетам CAIR, организация с начала октября получила 774 жалобы по поводу притеснения. Это, как отмечают специалисты, самая большая волна заявлений с декабря 2015 года, когда бывший президент США Дональд Трамп анонсировал жесткие меры по ужесточению въезда в Америку для представителей стран с мусульманским большинством.

В CAIR сделали оговорку, что представленные в исследовании «цифры, вероятно, не отражают все случаи по целой стране». «Любой, у кого есть совесть, должен быть глубоко обеспокоен этим внезапным ростом числа жалоб на фоне безудержной антимусульманской фанатичности и антипалестинского расизма, — заявила в своем заявлении директор по исследованиям в CAIR Кори Сэйлор. — Государственные деятели должны сделать все, что в их силах, чтобы не дать волне ненависти, охватившей сейчас страну, выйти из-под контроля».

Тем не менее, цифры иллюстрируют только часть широкой тенденции, которая давно развивается в Штатах. Так, отчеты ФБР последних лет вскрывают неприятную правду: инциденты, направленные против мусульман, стремительно растут. Самый большой всплеск таких случаев на почве расовых и религиозных предубеждений был зафиксирован в 2016 году.

«У нас не хватает слов, чтобы описать то разочарование, которое испытывает американская мусульманская община по поводу отказа администрации Байдена потребовать прекращения огня, — отметил в своем заявлении Эдвард Ахмед Митчелл, заместитель руководителя CAIR. — В настоящий момент отказ президента Байдена потребовать прекращения огня граничит с абсурдом».

Провал разведки

Источники газеты The Wall Street Journal дают понять, что разведка США не смогла предугадать возможное обострение вокруг Палестины в том числе и из-за своей зацикленности на Ираке и Афганистане. Так, после 11 сентября силовой аппарат счел, что ХАМАС не является силой, которая могла бы угрожать США, и делегировали всю ответственность за сбор разведданных на Израиль.

Неслучайно во время выступления в Сенате директора ФБР сенатор-республиканец (Флорида) Рик Скотт попытался спросить его, стали ли США безопаснее с тех пор, как президент Байден вступил в должность. «Мы в большей безопасности, чем когда Джо Байден вступил в должность?» — спросил Рэя сенатор-республиканец (Флорида) Рик Скотт. Рэй сделал длительную паузу и глубоко задумался, прежде чем ответить. В итоге, он сказал, что угрозы возросли, но в стране также было сделано много вещей, связанных с правоохранительными органами.

После слушаний Скотт написал в соцсети X (ранее известна как Twitter): «Я задал директору ФБР Рэю простой вопрос: являются ли США сегодня более безопасными, чем они были до того, как Байден вступил в должность? После почти десятисекундного молчания он наконец признал то, что мы все знаем: угрозы терроризма возросли».

В своей аналитике для портала The Cipher Brief ветеран ЦРУ Чарли Аллен и бывший специальный помощник министра обороны США Крис Уильямс заметили, что американскому разведсообществу следует начать работу над ошибками. «Теперь директор Национальной разведки Эврил Хейнс должна провести два отдельных анализа последствий, — говорится в их колонке. — Один обзор должен оценить эффективность отдельных организаций разведсообщества. Вторая оценка должна проводиться компетентными сторонними организациями, имеющими полный доступ ко всем соответствующим данным. Эта независимая группа по анализу должна изучить различные агентства, чтобы оценить более широкие проблемы сбора и анализа информации в масштабах всей независимой разведки».

По словам Аллена и Уильямса, некоторые голоса в США утверждают, что сейчас — в условиях военных действий — не время проводить ревизию в американском силовом аппарате.