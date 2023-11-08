ПОЛИТИКА
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В Баку почтили память погибших в годовщину победы в 44-дневной Отечественной войне
Азербайджан отмечает третью годовщину Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне. Накануне ветераны почтили память погибших побратимов. Азербайджанская армия за 44 дня освободила от армянской оккупации 5 городов, 4 поселка и свыше 286 сел страны. #trtнарусском #азербайджан #баку #карабах #ветераны #память #победа #деньпобеды #годовщина #праздник #праздникиазербайджана #государственныйпраздник #отечественнаявойна #новостиазербайджана #trtrussian
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8 ноября 2023 г.
Истории
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