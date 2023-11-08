Ранее канадская журналистка палестинского происхождения Захраа Аль-Ахрас потеряла работу в Global News из-за публикаций в поддержку Палестины в социальных сетях. «Если западные СМИ заявляют о своей беспристрастности, то они должны позволить нам делать наши заявления, не заставляя замолчать палестинцев и не угрожая им, а также не требуя нашего молчания перед лицом несправедливости, с которой сталкивается наш народ», — сказала она агентству Anadolu. Аль-Ахрасс рассказала о процессе своего увольнения из компании, где она работала с февраля 2020 года, а также отношении западных СМИ к журналистам, поддерживающим палестинский народ. «Работодатель предупредил меня о том, что мои публикации в социальных сетях нарушают политику компании. Мои учетные записи носят исключительно личных характер и не имеют никакого отношения к моей должности в Global News. Но там считают, что любой электронный след может повлиять на их репутацию и что они имеют право запретить мне писать на определенные темы», — сказала она. По ее словам, в западных СМИ отсутствует сочувствие к палестинцам. «Мое увольнение следует рассматривать в контексте всеобъемлющего движения, направленного на то, чтобы заставить замолчать тех, кто поддерживает Палестину в западных СМИ», — цитирует ее агентство. «Израиль называет террористами всех, кто выступает против его оккупации и преступлений» Аль-Ахрасс отметила, что мусульмане, арабы, а особенно палестинцы, сталкиваются со значительными волнами ненависти в западных странах. «Конечно, эта ненависть полностью связана с Западом, который сейчас абсолютно произраильский». По ее словам, Израиль клеймит «террористами» всех, кто поддерживает Палестину и выступает против израильской оккупации и преступлений. «Эта ситуация чрезвычайно опасна. Мы видели убийства в США, вызванные ненавистью к Палестине. Это достигло уровня, который угрожает нашей безопасности как граждан этих стран», — подчеркнула она.