Товарооборот Беларуси и Турции с начала года превысил $1,6 млрд. Об этом на прошедшем в Анкаре пленарном заседании белорусско-турецкой межправкомиссии по экономическому сотрудничеству сообщил глава белорусского МИД Сергей Алейник.

Как отметил министр, несмотря на то что предыдущий период был непростым из-за ковидных ограничений, беспрецедентного санкционного давления на Минск со стороны Евросоюза и США, торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Турцией развивается весьма и весьма результативно.

Министр подчеркнул, что страны «достигли товарооборота в 1,6 млрд долларов по итогам девяти месяцев». «Это наглядно свидетельствует о том, что мы вышли на поставленную стратегическую задачу и главное сейчас для нас — не останавливаться на достигнутом, а совместными усилиями двигаться дальше», — добавил он.

Как писал TRT на русском, 7 ноября главы МИД Турции и Беларуси Хакан Фидан и Алейник провели встречу в Анкаре. В ходе переговоров турецкий министр заявил, что Турция готова организовать мирные переговоры между Россией и Украиной, если со стороны этих стран будет проявлена соответствующая политическая воля.