Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш убежден, что после окончания ближневосточного конфликта сектором Газа должна управлять палестинская администрация.

«Я считаю, что лучшим сценарием будет, если после завершения [Израилем] военной операции палестинская администрация сможет взять на себя политическое руководство Газой», — сказал он на конференции, организованной агентством Reuters в Нью-Йорке.

«Конечно, будет переход между израильской оккупацией и грядущим решением [проблемы]. Несколько организаций могут сыграть в этом свою роль. ООН может сыграть в этом роль, ряд стран, которые обладают авторитетом в регионе, могут сыграть свою роль», — отметил Гутерриш.

«И все это будет начальной точкой серьезного обсуждения концепции сосуществования двух государств. Я верю, что иногда худшие трагедии превращаются в возможности», — добавил он.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент около 10,5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.