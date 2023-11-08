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99 сотрудников ООН погибли в Газе в результате ударов Израиля
Сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам продолжают гибнуть в Газе
99 сотрудников ООН погибли в Газе в результате ударов Израиля
Фото: AA / Others
8 ноября 2023 г.

Число сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), погибших в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта, достигло 99.

Об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Ранее сообщалось о 92 погибших. «На данный момент 99 сотрудников БАПОР были убиты в ходе этого конфликта», — сказал он.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент более 10,5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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